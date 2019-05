Qui Parma: quattro giocatori hanno lavorato a parte, differenziato per Kucka

Corposo e ricco di novità il bollettino medico del Parma, e quellio che segue la sessione di oggi non fa eccezione. Quattro giocatori hanno svolto allenamento solo in parte con il resto del gruppo: si tratta di Jonathan Biabiany, Alberto Grassi, Roberto Inglese e Luca Rigoni. Marcello Gazzola ha seguito un programma di lavoro dedicato, mentre lo slovacco Juraj Kucka ha effettuato terapie e svolto un allenamento personalizzato. Solo allenamento personalizzato, infine, per Abdou Diakhate.