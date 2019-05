Qui Parma: D’Aversa recupera quattro uomini per la sfida ai viola

Anche il Parma si prepara ad affrontare la Fiorentina. Sarà una sfida importate e cruciale per le sorti del campionato di entrambe, forse troppo sicure di essere salve in anticipo. Per i crociati, dopo l’allenamento di quest’oggi a Collecchio, arrivano buone notizie: D’Aversa (CHE OGGI HA PARLATO DI CHIESA) ha visto lavorare in gruppo – e quindi pienamente recuperati – Jonathan Biabiany, Marcello Gazzola, Alberto Grassi, Roberto Inglese (in rete a Bologna) e Luca Rigoni. Quest’ultimo sarà però squalificato per il match del Tardini, così come il difensore Bruno Alves. Fra gli altri ancora personalizzato per Kucka, Sierralta e per l’ex di turno Diakhaté. Il tecnico ducale spera di recuperare almeno il centrocampista slovacco, autentico faro di centrocampo in questa parte finale di stagione. INTANTO ANCHE LA FIORENTINA PREPARA LA TRASFERTA