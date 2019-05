Qui Parma: contro la Fiorentina stadio esaurito, rimasti pochi biglietti in Curva Sud

Sta riscuotendo ottimo successo l’iniziativa “Tutti al Tardini” promossa dal Parma con i biglietti ad 1€. Con Curva Nord e Tribuna Est esaurite in abbonamento, sono stati polverizzati tutti i biglietti di Tribuna Petitot in poche ore. Restano dunque a disposizione i tagliandi di Curva Sud per avere un Tardini gremito a spingere i crociati verso la salvezza nella gara contro la Fiorentina. Lo scrive Parmalive.com.