Qui Genoa: febbre da tifo, sono già oltre mille i biglietti venduti per Firenze

La mobilitazione generale del Popolo rossoblù per il match salvezza Fiorentina-Genoa di domenica ha già raggiunto livelli elevati di partecipazione. Sono circa una dozzina i pullman completati dai club che hanno organizzato il viaggio: visto il crescente flusso di richieste se ne stanno cercando altri. Finora sono oltre 1.200 i tifosi che hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti dello stadio Franchi. Sino a giovedì i titoli di accesso riservati ai supporter rossoblù saranno acquistabili solo dai possessori di Dna Genoa o Our Away nelle ricevitorie del circuito Ticketone oppure sul canale on-line www.ticketone.it. Da venerdì (il settore ospiti ha una capienza di circa 2.350 posti a sedere) i biglietti saranno disponibili in vendita libera anche per i non titolari di tessera del tifoso. Lo scrive Pianetagenoa1983.net.