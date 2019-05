Pucci (Accvc): “Salvezza fondamentale. Commisso? Di certo non si può continuare così”

A Radio Sportiva ha parlato Filippo Pucci, presidente del Centro di Coordinamento dei Viola Club. Ecco le sue parole, legate al momento della squadra, ma anche alla notizia del giorno, ovvero la trattativa tra Rocco Commisso e i Della Valle:

A Firenze in questo momento c’è molta tensione, per quel passaggio fondamentale che sarà la partita di domani sera con il Genoa, decisiva per il mantenimento della Serie A. Non eravamo più abituati ad una situazione del genere e a fare calcoli, ma la rottura con Stefano Pioli ha portato a tutto questo. Il giocattolo si è rotto, ma da questo a rischiare la Serie B ce ne corre. Da lì non sono stati in grado di fare due punti: uno è stato ottenuto alla prima di Montella col Bologna, per quanto riguarda il secondo lo stiamo ancora aspettando… La potenzialità di questa squadra non è certamente quella di lottare per la salvezza fino all’ultima giornata. Il futuro dell’Aeroplanino? In questo momento è l’ultimo dei problemi, adesso ci sono diverse situazione da chiarire e risolvere. Domani sera alle 22:30 dobbiamo essere in Serie A, poi da lì vedremo chi sarà innanzitutto il proprietario del club e di chi sarà la responsabilità della gestione tecnica. La priorità è ovviamente mantenere la categoria. Certo è che oramai il passaggio di mano ai vertici del club è inevitabile e io ho sempre ritenuto che una possibile cessione fosse una soluzione fattibile: del resto stiamo parlando di Firenze e della Fiorentina. Nessuno vuol continuare in questo modo ed in questo clima.