Pruzzo sul caso Totti: “Non è episodio singolo, già successo con Antognoni alla Fiorentina”

L’ex Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo a Radio Radio ha parlato dell’addio di Totti ai giallorossi:

La vicenda di Totti non mi sembra unica nel calcio, è successo anche in altri club come Antognoni alla Fiorentina. La Roma o te la compri o sei condizionato da chi è padrone. Pallotta si vede che di Totti non ha una grande stima oppure non sa definirli un ruolo ben preciso. Magari potrà tornare con una nuova proprietà.