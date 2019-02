Gerson più di Simeone nel tridente, in difesa Ceccherini. Tre dubbi per Semplici

La SPAL per ritrovare la vittoria tra le mura amiche, la Fiorentina per rimanere al passo dell’Europa. Al ‘Mazza’ è una sfida fondamentale per il cammino dei viola in campionato. «Nelle ultime sei gare non hanno mai perso», questo il monito lanciato da Stefano Pioli: la sua squadra, a sei punti dalla zona europea, è chiamata a raccogliere i tre punti prima di una settimana da cui passa molto della stagione. «La Fiorentina ha attaccanti molto veloci e bisognerà avere tanta attenzione nel coprire l’aggressione alla profondità da parte loro», ha risposto Leonardo Semplici. Per il tecnico spallino sarà una gara speciale: «Vivo la gara contro i viola in maniera un po’ diversa ma ultimamente sono più consapevole e meno emotivo al riguardo. Sono nato a Firenze e quella è la mia casa, ci sono sfottò con i miei amici ma è normale che sia così».

