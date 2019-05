Probabile formazione: tornano Pezzella e Veretout, tridente confermato

Si avvicina la partita tra Parma e Fiorentina, in programma domenica alle 15 allo stadio Ennio Tardini. Come riportato da Radio Bruno Toscana, la squadra viola dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con: Lafont in porta, Milenkovic terzino destro, Pezzella e Vitor Hugo nel mezzo, Biraghi a sinistra, a centrocampo Veretout sarà affiancato da Benassi e Gerson, quest’ultimo in vantaggio su Edimilson Fernandes. In attacco confermato il tridente formato da Mirallas, Muriel e Chiesa.