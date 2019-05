Tanti, tantissimi applausi. Così è stato accolto Cesare Prandelli dal “Franchi”, il suo stadio per cinque anni. Prima volta da ex, in palio la salvezza da ottenere con il suo Genoa, forse anche a scapito della ‘sua’ Fiorentina. Al momento dell’ingresso in campo tutto il pubblico viola gli ha tributato un lungo applauso, ricambiato con emozione dal tecnico di Orzinuovi.