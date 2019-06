Pres. Frosinone: “Grande lavoro dei Della Valle, vedo bene i nuovi investitori”

Questo pomeriggio, il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 Sport, ecco le sue parole:

Della Valle? È un momento di trasformazione, non sono state belle le contestazioni alla proprietà della Fiorentina che ha investito milioni e milioni di euro, sono contento del fatto che questa situazione, che sembrava non avere sbocchi, sia giunta a soluzione. Sono contento per i tifosi viola, per i Della Valle, per il nuovo presidente. Vedo bene i nuovi investitori in Italia, anche se il nostro paese non è ‘cool’ sotto il punto di vista degli investimenti esteri, fortunatamente il calcio sta sfatando questo mito.