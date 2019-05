Pres. Empoli: “Accardi alla Fiorentina? Dovrei organizzarmi”

La Fiorentina è alla ricerca di un direttore sportivo visto che Carlos Freitas lascerà il club viola a fine stagione. Pietro Accardi, ora all’Empoli, è stato accostato spesso alla società gigliata. Di lui ha parlato, a tuttomercatoweb.com, il presidente azzurro Fabrizio Corsi:

Accardi alla Fiorentina? Le scelte future vorrei riservarmele nei tempi dovuti. Oggi mi preme che chi è con noi lavori nell’interesse della società. Pecini potrebbe andare via, ma oggi pensiamo al presente. Per quanto riguarda le voci su Accardi, fanno piacere ma destano anche preoccupazione: se Accardi dovesse andare via dovrei organizzarmi, non lo so. Gli eventi avranno un epilogo dopo i verdetti.