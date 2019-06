Pradé-Fiorentina, ci siamo. Biennale in arrivo per il d.s.?

Che Daniele Pradé, una volta capita che c’era l’opportunità di tornare a Firenze, facesse il possibile per rientrare nel club viola, era chiaro. E negli ultimi minuti questa ipotesi appare sempre più concreta. La Sampdoria si sarebbe defilata nella corsa al dirigente e la strada per i gigliati si fa in discesa. A confermarlo è l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini con due tweet: “Pradé-Fiorentina in dirittura di arrivo” e poi “Pradé firmerà un biennale con la Fiorentina”.