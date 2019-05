Playground ‘Davide Astori’ a Betlemme: “Il sogno è che i bambini giochino in sua memoria”

Luca Scolari, dell’associazione Assist for Peace, che ha curato la creazione del playground ‘Davide Astori’ a Betlemme, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

Il sogno è che i bambini di Betlemme giochino nel ricordo di Davide, una cosa importante per tutti noi. Hanno giocato una partitella mista con le persone di Betlemme, un Cagliari-Fiorentina, molto bello. Ho parlato con i genitori di Davide, è stato toccante, ci hanno regalato una scritta enorme sul campo con il nome di Davide. Conoscevo Davide in Primavera al Milan, anche a Firenze lo avevo visto: purtroppo è accaduto quello che è accaduto, ho avuto l’occasione di avere un luogo a Betlemme e non ci ho pensato un secondo a intitolarlo a lui, parlando anche con Municipalità, Fiorentina e Cagliari