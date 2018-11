Pjaca in odor di panchina: un solo cambio rispetto a Bologna?

Le ultime di formazione dal centro sportivo viola raccontano di uno Stefano Pioli intenzionato a confermare quasi interamente l’undici visto domenica scorsa a Bologna. L’unica variante potrebbe essere rappresentata da capitan Pezzella, ristabilito dall’infortunio e pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa al posto di Ceccherini. Odor di panchina, invece, per Marko Pjaca, pure lui reduce da un infortunio. Per il croato sarà una gara speciale, contro la squadra che detiene tutt’ora il suo cartellino, ma difficilmente partirà titolare: Pioli è propenso a confermare Gerson come esterno offensivo (nel tridente con Simeone e Chiesa), con Fernandes di nuovo schierato dal 1′ a centrocampo. FOTO: i viola in campo con una maglia speciale