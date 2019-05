Pirlo consiglia i viola: “Non sono abituati a questa situazione, devono stare attenti”

Intervistato da Sky Sport, Andrea Pirlo in vista della conclusione del campionato parla anche della Fiorentina:

Non mi aspettavo di vedere i viola così in basso, ora devono stare attenti perchè non sono abituati a gestire certe situazioni ed a lottare per non retrocedere. Un vero peccato che il campionato della Fiorentina sia finito in questo modo, erano partiti bene e con ben altri obiettivi. Piano piano si è lasciata andare ed adesso non può più sbagliare.