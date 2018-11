Pioli: “I miei in campo devono parlare italiano. I tifosi mi inviano la formazione perché…”

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Rai:

Qualcosa c’è sempre da migliorare. In questi giorni abbiamo pochi giocatori per le Nazionali, siamo ridotti. Guardo i miei in Nazionale, voglio vedere come stanno e si comportano. Si è fatto male Pezzella, quindi è un peccato. Cosa mangiamo? Abbiamo uno chef molto bravo, i giocatori molti carboidrati, noi molto meno. Allenatore gentiluomo o ‘orso’ come il Trap? ‘Orso’ deriva dal fatto che ero molto giovane, sereno e contento tutti i giorni, tranne quando non giocavo la domenica alla Juventus e mettevo questa maschera. Tifosi vip? Tanti mi mandano la formazione per il fantacalcio (ride, ndr). Io non ci gioco, ho già abbastanza pressioni. Domanda che mi irrita di più? Purtroppo vanno in un’unica direzione, ovvero quella del risultato. VAR? Non si può pensare che cancelli tutti gli errori. Politica? Prima se ne parlava negli spogliatoi, adesso di altro. Ventuno giocatori del mio spogliatoio sono stranieri, in campo però hanno l’obbligo di parlare italiano. Mia madre? Vorrebbe veder vincere di più la Fiorentina.