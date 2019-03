Il rischio è alto

La seconda stagione di un ciclo è quella del salto in avanti e, salvo exploit in Coppa Italia, il destino della Fiorentina non sembra essere in linea con le premesse. Quando Stefano Pioli si è seduto sulla panchina viola, tirava una forte aria di rivoluzione: il passaggio di consegne tra un’era tecnica segnata da Pradé e l’epurazione attuata da Corvino. Se Montella aveva salutato in un crescendo di emozioni, senza però centrare un trofeo, la sorte di Sousa aveva visto un calo di risultati coinciso con quello delle ambizioni. E poi è arrivato Pioli, in mezzo a tutto questo, con il sorriso in volto e l’occasione per rilanciarsi a livello personale.

Dopo l’Europa sfumata nella scorsa stagione e il fiato sospeso per le sentenze svizzere, la Fiorentina ha ripreso da dove aveva lasciato. Nessun pezzo pregiato in meno, qualche pedina in più che avrebbe dovuto portare al salto di qualità. Niente di tutto ciò. Al termine della gara contro la Lazio, Pioli è stato sibillino sul proprio futuro, squarciando uno scenario che sembrava idilliaco e, al contempo, lasciando più di uno scorcio a una partenza a fine stagione. Una mossa che sa di «metto le mani avanti e prendo in contropiede la società».

Gli scenari che si aprono sono variopinti. La Fiorentina è ancora in corsa sul fronte Coppa Italia e, tale messaggio dell’allenatore, potrebbe creare un calo di tensione tra i giocatori, specialmente in un campionato che diventerebbe ancor più apatico di così. Memori del finale con Sousa, potrebbero crearsi malumori e dissapori che, considerate alcune cessioni eccellenti che saranno affrontare in estate, rischiano di aumentare i problemi e mettere in difficoltà la programmazione. Pioli ha in mano la squadra, che non si spezzerà. Viste le precedenti conclusioni dei rapporti tra la società e i suoi tecnici, però, l’uscita del mister viola dopo la Lazio rischia di portarsi dietro ripercussioni pesanti a lungo termine.