I soldi non sono tutto nella vita e non equivalgono ai risultati nel calcio. Ma in entrambi i casi aiutano, eccome. E allora il decimo posto in classifica della Fiorentina non può stupire più di tanto se si considera che il monte ingaggi della rosa viola è ottavo/nono (al pari della Samp) e che lo stipendio di Pioli è il nono/decimo tra gli allenatori, al pari di Giampaolo (LA CLASSIFICA). Siamo più o in meno in linea con gli investimenti e le ambizioni del club viola. Tutto questo non per difendere l’attuale tecnico, che sicuramente ha commesso degli errori in questa stagione, quanto semmai per chiedersi come potrebbe la Fiorentina aspirare ad un allenatore di caratura superiore con gli attuali parametri (IL TOTO-NOMI).

Eusebio Di Francesco, tanto per citarne uno, sarebbe allettato dal progetto sportivo viola e da uno stipendio che è 1/3 di quanto percepisce dalla Roma fino a giugno 2020? E che dire di Maurizio Sarri che al Chelsea guadagna quasi 6 volte tanto l’attuale ingaggio di Pioli? Persino il Torino a Mazzarri garantisce il doppio, oltre ad avere un monte ingaggi che è andato in crescendo negli ultimi anni, superando la stessa Fiorentina. L’attuale budget viola è in linea con gli stipendi di allenatori come De Zerbi e Maran, che nel curriculum non hanno nessun piazzamento europeo, come la Fiorentina degli ultimi 3 anni.

