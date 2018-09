Pioli: “Abbiamo giocato alla pari, decisioni arbitrali non eque”

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter per 2-1:

“L’Inter ha qualità, il secondo gol è venuto da un errore nostro. Il rigore? Non posso dire ai miei difensori di tagliarsi le mani, sia contro che a favore. Per me questi non sono rigori. Sono dispiacuto perché abbiamo giocato una grande gara, le decisioni arbitrali non sono state eque.

Abbiamo reagito al loro vantaggio, nel secondo tempo abbiamo avuto la consapevolezza di poter ribaltare la partita. Non siamo stati precisi sotto porta, ma abbiamo giocato, volevo vedere una squadra diversa rispetto a Napoli, abbiamo giocato alla pari. Questa esperienza ci devo dare una mano e sotto il profilo delle decisioni non è stata la serata più fortunata per la Fiorentina.

Siamo stati meno bravi dell’Inter in area, ma abbiamo giocato con una strategia chiara, abbiamo avuto un bell’atteggiamento, dispiace molto. Merivatavamo di uscire dal campo con un risultato diverso, ma impareremo da questa partita.

La testa fa la differenza nei 95 minuti. Era difficile reagire dopo il secondo gol arrivato su un’azione nel corso della quale poteva starci il rigore. Siamo cresciuti, dispiace per il risultato, ma possiamo fare ancora meglio.

Chiesa? Ha giocato una grande partita, sta dviventando un giocatore completo. Prima non era così lucido, anche stasera ha dimostrato il suo valore”.