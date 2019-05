Pezzella: “Preparati al meglio per questa serata”

Intervenuto a Sky Sport prima di Fiorentina-Genoa, il capitano viola German Pezzella – che giocherà con una maschera protettiva al volto – ha suonato la carica in vista della decisiva sfida-salvezza per i viola: “E’ una partita importantissima e dobbiamo dare il massimo. Abbiamo lavorato al meglio in questa settimana per questa serata”.