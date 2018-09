Pezzella: “Grande prestazione. Siamo giovani ma meritiamo rispetto”

Nella zona mista di San Siro ha parlato il capitano della Fiorentina, German Pezzella, che ha commentato con amarezza la sconfitta contro l’Inter: “Abbiamo fatto un grande prestazione, il risultato era vicino. Eravamo lì, abbiamo pareggiato e l’Inter ha calciato una sola volta in porta nel secondo tempo. Ci manca ancora qualcosa, ma la squadra sta bene dentro al campo, ma non possiamo permetterci di fermarci. Rigore? Siamo rientrati male nello spogliatoio dopo quell’episodio, poi siamo ripartiti bene, abbiamo pareggiato, e siamo rimasti sempre in partita. L’arbitraggio? Ci fa male quando succedono queste cose. Siamo giovani ma meritiamo rispetto, durante la partita c’è tanta adrenalina e si deve capire bene quello che succede, non può accadere un disastro”.