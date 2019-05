Pezzella e il problema mascherina: ma con o senza, contro il Genoa vuol esserci

Come riportato da Radio Bruno Toscana, anche oggi German Pezzella si è allenato con la mascherina protettiva a causa dello zigamo operato da poco. Per il capitano viola non è semplice giocare in questo modo, pare che provi molto fastidio e abbia problemi di visuale mentre è in campo, ma con o senza mascherina contro il Genoa l’argentino vuol esserci a tutti i costi. Sotto il tweet del club viola con appunto l’immagine odierna di Pezzella mascherato.