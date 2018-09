Pezzella: “Dentro la fascia c’è tutta Firenze e c’è Davide. Sognare? Non troppo…”

“Il jet lag? No problem, sono pronto”. German Pezzella rassicura tutti sulle proprie condizioni fisiche dalle pagine del Corriere dello Sport e lancia la sfida al Napoli, avvertendo però che sarà davvero difficile ripetere quanto fatto nell’ultimo scontro tra Fiorentina e azzurri. “Quella volta ci girò tutto bene, a partire dall’espulsione di Koulibaly nei primi minuti, oppure pensando a Simeone che tocca tre palloni e segna tre gol”, spiega.

Così come spiega, il difensore argentino, quanto sia importante quella fascia per tutta la squadra: “A consegnarcela sono stati i tifosi, e dentro di essa c’è tutta Firenze, e c’è pure Davide, con le sue iniziali. Ha un valore troppo grande per tutti noi. Ci è sembrato doveroso lottare per tutto questo”.

E cosa pensa Pezzella della stagione appena cominciata? “Sognare è naturale, ma soltanto con i sogni si fa poca strada. L’esperienza mi ha insegnato che non bisogna spingersi troppo in avanti con la testa, perchè poi tornare indietro è difficile”.