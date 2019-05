Perotti: “Fiorentina sembrava fuori, poi la situazione si è complicata”

Intervistato nel match program della partita contro il Sassuolo, l’attaccante della Roma, Diego Perotti, ha parlato anche della lotta salvezza citando la Fiorentina (parole tratte da forzaroma.info):

Anche le squadre che si stanno giocando la salvezza, con quaranta punti, sono ancora in bilico. La Fiorentina, ad esempio, che sembrava esserne fuori, in poche gare la situazione si è complicata. Non è aritmeticamente ancora salva.