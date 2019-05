Pernat: “L’Empoli meriterebbe la salvezza. Fiorentina e Genoa senza impostazione”

Il manager della Moto Gp, nonché noto tifoso del Genoa, Carlo Pernat, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dello scontro salvezza tra la Fiorentina e il Grifone:

Siamo arrivati ad una finale di stagione incredibile. L’Empoli, visto come gioca, meriterebbe la salvezza. Per interesse comune, Fiorentina e Genoa dovrebbero giocare per il pari. La partita delle partite è Inter-Empoli. Se fossi uno scommettitore, scommetterei sul 2 dell’Empoli. Tutto si deciderà a Milano. Il Genoa è più abituato a lottare per salvarsi, ma è la squadra che gioca peggio di tutte. E poi Prandelli mi ha deluso. A differenza delle altre squadre, Fiorentina e Genoa non hanno un’impostazione. Penso che la Fiorentina abbia sentito la mancanza di Pioli, sono rimasto sorpreso dalle dimissioni di Pioli.