Perinetti: “Preziosi contestato? Crisi di sistema. A Firenze non vogliono i Della Valle…”

Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, è intervenuto a margine di un seminario. Queste le sue dichiarazioni riportate da MediaGol: "Tifosi contro Preziosi? I fiorentini non vogliono Della Valle, a Parma non vogliono Pizzarotti, a Roma non vogliono Pallotta: il calcio direi che è in crisi come sistema. È un problema più di sistema che di varie piazze, la situazione si sta diffondendo a macchia d'olio in un po' tutta la penisola calcistica a parte l'isola felice Juventus. Futuro? Ho un accordo con Preziosi e rimarrò a Genova finchè il presidente voto, l'impegno c'è e quindi andiamo avanti".