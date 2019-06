Per Milenkovic serata da dimenticare: 90′ in campo ma la Serbia crolla in Ucraina

Match difficile da mandare giù per Milenkovic e la sua Serbia nella serata di qualificazioni verso Euro 2020. Il difensore viola, in campo 90′, non è riuscito ad evitare la disfatta al cospetto dell’Ucraina, che si è imposta per 5-0. Dopo due gare, i balcanici hanno all’attivo un solo punto e sono ultimi nel loro girone.