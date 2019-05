“Per la Fiorentina acquirenti dal Qatar e dagli USA, c’è anche Commisso. Ma i Della Valle…”

A Radio Bruno Toscana si è parlato anche delle ipotesi di cessione del club viola. Massimo Basile, corrispondente del Corriere Dello Sport ha parlato dei possibili scenari viola:

Della Valle ha messo in vendita la Fiorentina da tre anni. La prima volta si sono presentati degli acquirenti dal Qatar ma alla visione dei bilanci sono rimasti insoddisfatti a causa dell’incompletezza degli stessi. Attraverso alcune banche d’affari, un anno fa – alla fine del 2017 – sono poi entrati in contatto con Rocco Commisso, ex possibile acquirente del Milan che da tempo è interessato a investire nel calcio italiano. Lo affascina la città e il nome di Firenze e gli piace che la città sia unita alla squadra come una comunità, non considera i tifosi come clienti e della Fiorentina sa molto. Anche lui si è informato e nella Primavera del 2018 si è fatto avanti: la richiesta è stata di 300 milioni e la controproposta era fra i 150 e 175 milioni. Poi i Della Valle non hanno dato una risposta, ma Commisso non ha chiuso la porta. Nel frattempo l’interesse del fondo qatariota – che fa capo ad Al-Khelaifi – è rimasto comunque attuale. Mi colpisce che negli USA tutti conoscano Firenze, la Fiorentina e Batistuta. Il marchio è talmente forte che anche nell’America rurale è ben conosciuta, molto più di Genoa e Sampdoria che sono altrettanto in vendita.