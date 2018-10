Per Andrea Della Valle 45′ al Franchi, presente anche la figlia di Mondonico

Come racconta il Corriere dello Sport, Andrea Della Valle, dopo aver ricevuto dalla squadra per il suo compleanno il regalo della maglia viola con il numero 53, ieri pomeriggio ha assistito soltanto al primo dei due tempi di Fiorentina-Atalanta. Impegni di lavoro, infatti, lo hanno costretto ad abbandonare anzitempo lo stadio Franchi, rimanendo comunque in contatto con i dirigenti gigliati per l’andamento della gara. Ai giocatori, comunque, Della Valle aveva ribadito nella giornata di sabato il suo orgoglio per la prestazione di Milano. Ieri a seguire l’incontro di Firenze c’era anche la figlia di Emiliano Mondonico, tecnico della promozione viola del 2004 dalla B alla A ed a cui è stato dedicato pure un video celibrativo.