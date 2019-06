Pedullà: “Massara è un nome che piace, Veretout non ha una trattativa vicina alla chiusura”

Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:

“Conferma Montella? Ha un contratto, di solito chi arriva porta i suoi uomini, ma Commisso può essere l’eccezione. Massara? Io non ho mai creduto che Tare potesse lasciare la Lazio, quindi Massara piace anche al Milan. Il profilo è giovane ed interessante, ma deve lavorare libero. Biraghi? L’infortunio di un mese non influisce sul suo futuro. Veretout? Ogni giorno c’è una squadra nuova che lo segue, ma credo si stia creando solo disorientamento, non c’è una vera trattativa calda in questo momento. Traorè? Vicino al Sassuolo via Juventus. Con una nuova proprietà l’Empoli si sente libera di cedere.”