Pedullà: “La Juventus partita per prima su Chiesa ma priorità viola al closing”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

E’ da marzo che scrivo di un accerchiamento vincente da parte della Juventus nei confronti del giocatore e della famiglia Chiesa, cosi come negli ultimi giorni mi sono sbilanciato su Dragowski. La società bianconera è partita prima è vero ma di fronte ad un closing societario faccio fatica a pensare che si possa stipulare accordi o chiudere una trattativa cosi importante. Su Chiesa mi sono fermato proprio per questo motivo. Non è che dopo la prima notte di nozze uno va con un’altra donna…