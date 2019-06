Pedullà: “Il futuro di Veretout si scoprirà a breve”

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni del Pentasport del mercato della Fiorentina:

“La prima mossa sarà a chi e a quanto dare via Veretout. Ha tante ipotesi, Psg, Napoli e Roma, e questa è la prima situazione. Per le entrate ancora manca un attimo di chiarezza, la situazione Montella e l’insediamento di Pradè. Per Veretout sarà la volontà del ragazzo a fare la differenza, ma non sarà una lunga attesa. Chiesa? Al momento è tutto campato per aria. Traorè? Tutto fatto con la Juventus dalla scorsa settimana. La Fiorentina l’ha mollato e si è inserita forte la Juve. Per le situazioni di casa Fiorentina ancora dobbiamo aspettare gli incontri e le firme ufficiali. Saponara? Per ora solo sondaggi di prestito non approfonditi.”