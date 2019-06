Ordine su Commisso: “Con Mirabelli, Gattuso e Gandini creerà un piccolo Milan”

Intervenuto a Radio 24, il giornalista vicino alle vicende milaniste Franco Ordine ha parlato di Rocco Commisso e della nuova avventura americana a Firenze: “Quando dice che era tre anni che trattava la Fiorentina, parliamo probabilmente di tre mesi. Bisogna vedere che tipo di Fiorentina creerà, se vuole ricreare un gruppo di calabresi con Mirabelli e Gattuso, e Gandini amministratore delegato, si svilupperà un piccolo Milan. Dalla scelta della squadra dirigenziale si capirà che tipo di programmi vorrà avere. Chiesa? Non lo vuole vendere al primo anno. Non vuole questa responsabilità, se lo vende deve rimanere fisso in America”.