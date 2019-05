Nuovo corso Fiorentina, contatti con un ex dirigente del Milan per la poltrona di ds

La svolta societaria in casa Fiorentina con il passaggio imminente dai Della Valle a Commisso darà il via ad una rivoluzione che riguarderà anche il comparto tecnico viola. Come riporta Gazzetta.it, ci sono già stati contatti con l’ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli, conterraneo del tycoon italo-americano. E anche la conferma di Vincenzo Montella è tutt’altro che scontata.