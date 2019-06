Nuova Fiorentina, cresce il pessimismo su Scolari come AD: nessun nuovo contatto

Come riporta Radio Bruno, c’è pessimismo attorno al possibile arrivo come amministratore delegato di Luca Scolari alla Fiorentina. Secondo l’emittente le chance di vedere nella nuova dirigenza il manager dal nutrito curriculum internazionale non vanno oltre al 20/30%. Le quotazioni di Scolari sono scese in quanto non si registrano contatti nelle ultime ore con il neo proprietario viola Rocco Commisso e il suo entourage, anche se non sono escluse sorprese.