Non sono in discussione i soldi, ma le persone

La giornata di oggi ha segnato un punto di svolta nella storia recente della Fiorentina: per la prima volta negli ultimi diciassette anni, la società viola è ufficialmente oggetto di una trattativa, “che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile“.

Le voci si sono susseguite: tre i nomi più accreditati, anche se pare proprio che Eurnekian e il fondo qatariota non siano piste concrete quanto quella che porta a Rocco Commisso, il cui coinvolgimento è stato confermato. Le parti stanno trattando, potrebbe essere l’inizio di una nuova era. Di sicuro, sarà un nuovo inizio; il tempo ci dirà se di qualcosa di grande o meno.

C’è esaltazione riguardo alla possibile cessione della Fiorentina da parte dei Della Valle ad un proprietario più ambizioso. Ma più investimento significa automaticamente risultati migliori? Beh, dipende. Guardiamoci intorno…

L’Atalanta ha un monte ingaggi di 27 milioni, il 14esimo dell’intera Serie A, e l’acquisto di Duvan Zapata in estate ad appena 12 milioni è stato il più oneroso della storia bergamasca. Risultato? Terzo posto e Champions League 2019/2020. La Fiorentina invece ha impegnato dieci milioni in più per gli stipendi 18/19, e si è dovuta salvare all’ultima giornata.

Il giornalista Massimo Basile ha affidato ad un tweet una frase fondamentale: “Non sono in discussione i soldi, conteranno le persone a cui si affiderà Commisso”. Niente di più vero. Se confrontiamo i risultati di Corvino e Pradè, per esempio, emerge in maniera netta come il DS di Vernole abbia raccolto soltanto plusvalenze, mentre Pradè – che, va detto, ha avuto a disposizione un monte ingaggi quasi raddoppiato in due delle quattro stagioni che lo hanno visto in viola – ha sempre portato la Fiorentina in Europa. Anche nell’ultima stagione, 2015/16, nella quale il budget stipendi è tornato alle cifre ordinarie.

Senz’altro i soldi aiutano a lavorare meglio e aprono prospettive migliori, ma le prospettive vanno poi trasformate in risultati. Si potrebbero citare i fallimenti europei degli sceicchi di Paris Saint-Germain e Manchester City, ma, per rimanere entro una dimensione paragonabile a quella gigliata, basta guardare oltremanica: le clamorose retrocessioni del Middlesbrough 16/17 e del Fulham quest’anno sono state la triste conclusione di campagne acquisti faraoniche che non hanno fatto altro che illudere i tifosi. Com’è possibile che tanti campioni non riescano a raggiungere l’obiettivo? Risposta: le persone alle quali si affida la società devono essere quelle giuste. Perciò, la notizia della cessione del club da parte dei fratelli Della Valle, ormai decisi a lasciare, è una buona notizia solo in prospettiva. Non si vuole affermare che la nuova proprietà farà male; ovviamente la speranza è tutt’altra, ma bisognerà vedere quali saranno le figure di cui Commisso (o chi per lui) si circonderà.

