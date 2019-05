Nessun dubbio: tornano Pezzella e Veretout, fiducia a Vitor Hugo e Gerson

Novanta minuti di passione. A Parma la Fiorentina si gioca la salvezza, nella speranza che l’Empoli non batta in contemporanea il Torino al Castellani. Come ha detto ieri Montella in conferenza stampa, è vietato pensare alla gara tra la squadra azzurra e quella granata.

Tornando a Parma-Fiorentina, i quotidiani sono concordi sulla probabile formazione viola. Pezzella, operato allo zigomo, giocherà con la maschera protettiva e Veretout tornerà in cabina di regia visto che la squalifica è stata dimezzata.

Sarà, quindi, 4-3-3 con: Lafont in porta, a destra Milenkovic, Pezzella e Vitor Hugo al centro, Biraghi a sinistra, a centrocampo Benassi e Gerson, quest’ultimo in vantaggio su Dabo, giocheranno accanto a Veretout. In attacco il solito tridente visto contro il Milan: Mirallas, Muriel e Chiesa.