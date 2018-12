Nardella sullo stadio: “Siamo determinati, vogliamo bene alla Fiorentina”

Circa la realizzazione di un nuovo stadio a Firenze “sono della stessa idea del presidente viola Cognigni. Siamo davvero determinati su tutti e due i fronti, sia la società che la città, e questo mi dà molta fiducia per arrivare in fondo a questo progetto così ambizioso”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto un commento all’annuncio fatto ieri sera dal presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni, che ha dichiarato come il club viola sia determinato alla realizzazione di un nuovo stadio a Firenze. “A parte che a Natale siamo sempre tutti più buoni, ieri sera alla cena di Natale della Fiorentina ho trovato una squadra tranquilla, determinata, e ho avuto modo di scambiare due parole con mister Stefano Pioli a cui va tutta la mia stima perché prima ancora che un bravo allenatore, è una persona di grandi valori umani-ha aggiunto Dario Nardella-. E poi ho trovato anche una dirigenza concentrata, impegnata e consapevole del momento difficile ma anche delle risorse che questa squadra ha. Non dimentichiamoci una cosa: la Fiorentina è la squadra piu’ giovane del campionato e dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi. È chiaro che i giovani hanno meno esperienza rispetto a calciatori piu’navigati pero’ è anche vero che hanno energia ed oggi hanno bisogno di una città che stia accanto a loro e che dia loro spinta ed incoraggiamento perché sono ragazzi, ragazzi molto giovani, talvolta fragili psicologicamente, ed hanno bisogno di una città che stia intorno a loro perché la rabbia che io capisco anche in tanti tifosi, non aiuta i nostri ragazzi. Noi dobbiamo dimostrare che gli vogliamo bene e che siamo capaci di incoraggiarli, hanno bisogno di questo per la sfida di domenica prossima”. Lo riporta Italpress.