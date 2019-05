Nappi: “Genoa? Preziosi a gennaio vende i migliori. E quante colpe nella Fiorentina…”

L’ex attaccante di Genoa e Fiorentina, Marco Nappi, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del momento difficile delle sue ex squadre:

Genoa? Ci sono stati degli errori. Aver ceduto Piatek, il classico bomber che ti permette di salvarti a 7/8 giornate dalla fine del campionato. Ma sappiamo tutti che Preziosi, quando c’è un giocatore importante, a gennaio lo vende. Dispiace vedere una tifoseria del genere che deve sempre soffrire. Fiorentina? Un po’ di tensione c’è sempre. A Firenze erano partiti con Pioli con un progetto per far giocare i giovani, ma non gli è stato dato il tempo di lavorare fino alla fine. Con il cambio in panchina non si è risolto assolutamente nulla e la Fiorentina è caduta nel baratro. Qui ci sono errori sia di società che di squadra e alla fine chi ci rimette sono sempre i tifosi.