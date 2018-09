Mutu: “Io e Bati i migliori della storia viola. Dissi no al Real. Voglio diventare come Conte”

In una lunga intervista concessa a Przeglad Sportowy, Adrian Mutu ha ripercorso la sua carriera tornando anche sul suo periodo alla Fiorentina. Queste le sue parole (traduzione Violanews.com):

Ho amato tanto la Fiorentina e sono ancora innamorato. Penso di aver fatto bene in quei 5 anni e di essere diventato uno dei migliori attaccanti della storia viola insieme a Batistuta. Sono molto orgoglioso di questo. L’interesse del Real Madrid? C’erano delle voci e il mio agente mi disse che erano interessati a me, ma a Firenze stavo benissimo, mi sentivo a casa. Però non ho mai visto una vera proposta di contratto, forse avrei cambiato idea… Il Real è una tentazione per qualsiasi calciatore ed è difficile dire di no. Ho fatto tante scelte sbagliate nella mia carriera e se potessi tornare indietro, le cambierei. Ma forse queste cattive scelte mi hanno reso quello che sono oggi. Ho quattro figli, penso di essere un buon padre e un buon marito. Ho imparato molto nella mia vita e posso dire ai miei figli cosa non devono fare per diventare persone responsabili. Faccio lo stesso con i miei giocatori, non cerco solo di allenarli, ma anche di educarli. Aspiro a diventare un grande tecnico come Sarri o Conte.