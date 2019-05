Muriel, il Siviglia aspetta. Ma per quanto?

Una delle situazioni più spinose da risolvere in casa Fiorentina è quella di Luis Muriel. Arrivato a gennaio, il colombiano ha disputato una prima parte della sua esperienza da assoluto protagonista, prima di chiudere in calando. Già questa mattina vi abbiamo parlato della situazione che riguarda il suo immediato futuro, con il rinnovo di circa 15 milioni da versare al Siviglia, ma oggi anche Radio Bruno riporta le ultime sulla situazione dell’attaccante: senza dubbio si tratta di un’operazione da chiudere nel minor tempo possibile perché il Siviglia aspetta una chiamata dai viola, così come lo stesso giocatore attende di conoscere le scelte della società. La deadline potrebbe essere la metà di giugno, con il club biancorosso non disposto ad andare oltre. Non sono pochi i soldi da versare nelle casse degli spagnoli e l’attuale situazione di stallo della proprietà non aiuta: se fino a poco fa l’operazione non era in dubbio, ora le cose potrebbero cambiare velocemente.