Muriel: “Conquistato da Firenze. Potrei fermarmi a vivere qui, ma nel calcio è difficile fare programmi”

Intervistato da AM, inserto dedicato ai motori del Corriere dello Sport, Luis Muriel ha parlato anche di Fiorentina, e di come si vede nel prossimo futuro: “Nel calcio è difficile fare programmi, ma mi piacerebbe molto poter rimanere qui a lungo. La Fiorentina e Firenze mi hanno conquistato. La città è bellissima, il club molto organizzato. Però non posso dire di essere rimasto stupito perché Cuadrado me ne aveva parlato benissimo. Ogni tanto penso che potrei fermarmi qui a vivere anche a fine carriera”.

Su Chiesa: “Federico è un grande giocatore, è molto giovane e può migliorare ancora. E’ forte fisicamente però possiede pure importanti qualità tecniche. Penso che potrà diventare uno dei migliori al mondo”.