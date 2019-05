Morabito: “Serve chiarezza, Della Valle facciano un comunicato. Ai tifosi va detto qualcosa”

Così il noto operatore di mercato Vincenzo Morabito ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Ci vuole chiarezza, ci vuole che la proprietà dica: vogliamo vendere, stiamo trattando. Faccio un appello: i Della Valle dicano cosa vogliono fare. Altrimenti dicano cosa vogliono fare a livello di management, e poi c’è da sistemare la guida tecnica. A me, da tifoso viola, l’idea di fare un’altra stagione con Montella non piace per niente. C’è da affrontare la questione Chiesa, la questione Simeone che è passato da essere un fenomeno a un brocco nel giro di un anno. Ci sono diversi punti da affrontare. Se siamo in ritardo? No, non credo. Se rimarrà Corvino immagino abbia già fatto dei programmi in vista del futuro, se invece andrà via credo che chi arriverà non sarà uno sprovveduto. Ma ai tifosi va detto qualcosa, non possono aspettare così”.