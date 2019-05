Montezemolo: “Capisco la delusione, ma i Della Valle hanno salvato la Fiorentina”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana durante Il Pentasport, Luca Cordero di Montezemolo è un grande amico di Diego Della Valle. Ecco le sue considerazioni sul momento della Fiorentina:

Non so niente di quello che sta succedendo ai Della Valle. Credo che sia importante guardare avanti e capire da dove si partiva: quando fu comprata la società era ai minimi termini. Ora capisco che la tifoseria sia delusa per la brutta annata portata a termine, ma quello che hanno fatto i proprietari non va dimenticato. Non so cosa sarà deciso, ma se oggi fossi il proprietario di una squadra di calcio e fossi sempre insultato direi ‘chi me lo fa fare’.