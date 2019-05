Montella, squalifica ridotta: ma col Genoa non ci sarà

Squalifica dimezzata per Vincenzo Montella, che assisterà comunque dalla tribuna alla sfida salvezza di domenica sera tra la sua Fiorentina ed il Genoa. La corte d’appello della Figc ha infatti ridotto ad 1 giornata la squalifica del tecnico viola, rispetto alle 2 inizialmente previste dal Giudice Sportivo (che ha sanzionato anche altri tesserati viola). Nella sostanza, dunque, non cambia niente se non per la prossima stagione quando la “fedina” di Montella sarà pulita.

Intanto la Fiorentina si allena a porte aperte al Franchi davanti a circa 500 tifosi (LEGGI TUTTO)