Montella: “Sembra una stagione maledetta, ma dobbiamo finirla in A. Non dobbiamo fare le vittime”

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky alla fine della partita contro il Parma:

“Io non parlo mai di arbitri, ma a volte bisogna parlarne. Non ho capito dall’ inizio alla fine il suo metro di giudizi. In questo momento la mia squadra si impaurisce quando subisce una occasione. Credo ci fosse un rigore su Chiesa, così mi hanno detto. Siamo in difficoltà, dobbiamo trovare le energie per la prossima partita. Palloni deviati dai compagni, legni, falli. Sembra una stagione maledetta, bisogna finirla bene e in serie A. Arriviamo sempre davanti al portiere, ma non riusciamo a fare gol. Loro hanno preso due traverse su due falli, ma se sbagli gol a porta vuota o l’ultima scelta c’è poco da dire. Tutti gli episodi ci vanno negativi, abbiamo regalato una punizione laterale in una occasione dove non c’era bisogno di fare fallo. Non dobbiamo fare vittimismo, dobbiamo mettere in campo tutte le energie comuni e mettere in campo una buona prestazione domenica. Saranno giorni difficili, non dobbiamo fare le vittime nè sprecare energie importanti per l’ultima partita. Muriel fuori? Volevo usare la sua freschezza alla fine, quando il Parma pensavo si aprisse di più.”