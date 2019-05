Montella: “Qualcosa nell’aria non aiuta, ognuno faccia autocritica”. Sulla scelta di tornare a Firenze…

Ultima conferenza stampa pre gara per Vincenzo Montella, che oggi si è presentato al Franchi per rispondere alle domande dei giornalisti. Tra i passaggi più significativi della parole del tecnico viola, la risposta alla domanda sulla scelta di tornare a Firenze: “Sono assolutamente ancora convinto di aver preso la decisione giusta. Ci siamo trovati in una situazione nuova, inaspettata, ma sono tutte prove. Sono ancora più carico di quando sono arrivato e intrigato da questa sfida”.

Poi, in maniera più o meno diretta, Montella è tornato anche su quelli che a suo modo di vedere sono stati gli errori che hanno incanalato la stagione: “C’è qualcosa nell’aria che non ha aiutato la squadra ma questo non deve essere un alibi. Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani e dobbiamo affrontarlo a testa alta. Mi auguro che quando ci sveglieremo da questo brutto sogno ognuno di noi farà autocritica. Tutti”.

CLICCA QUI PER IL RESTO DELLA CONFERENZA STAMPA DI MONTELLA