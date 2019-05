Montella, presentato il ricorso contro la squalifica: i tempi e le possibilità

La Fiorentina ha presentato il ricorso contro la squalifica di due giornate per l’allenatore Vincenzo Montella (CLICCA QUI). Il caso – secondo quanto raccolto da Violanews.com – verrà discusso nella giornata di venerdì. Per questo motivo proprio in quel giorno ci sarà la sentenza. La richiesta del club viola è di annullare la squalifica, sul tavolo ci sono più ipotesi. L’appello della Fiorentina infatti potrebbe essere accolto, totalmente o in maniera parziale. In ogni caso, l’esito si saprà soltanto a poche ore dalla delicata sfida contro il Genoa.