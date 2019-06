Montella: “Commisso mi ha restituito energia. Chiesa? Il futuro dipende dalle sue aspirazioni”

A margine dell’evento a Times Square, Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Il presidente è coinvolgente, energico e vulcanico: solo lui poteva tenermi sveglio (dopo un lungo viaggio dal Bhutan a New York, ndr). È una grande sfida, c’è grande entusiasmo da parte mia, c’è un’energia nuova. Chiesa? Non ho parlato né con Federico né con Enrico, non credo avrei avuto le competenza fino a poco fa, sarebbe stata una telefonata sprecata (ride, ndr): sicuramente è un giocatore fortissimo, che si può e si deve completare ancora, ed è una fortuna per lui e per me che lo alleno. Il futuro dipende dalle aspirazioni del ragazzo, per me è confermatissimo”. VERETOUT CONTESTO DA ROMA E MILAN