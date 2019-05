Monelli: “Fiorentina, gara difficile col Genoa, è più abituato a lotta salvezza”

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l’ex viola Paolo Monelli ha commentato il difficile momento della Fiorentina:

Il periodo difficile sta durando da tempo, la società sperava di risolvere la questione con il cambio di allenatore, ma non è stato così. Ci sono anche tante problematiche a livello di rapporti tra tifosi e società e questo non aiuta. La squadra non è da primissime posizioni della classifica ma neanche da rischio retrocessione. Domenica ci sarà una partita veramente difficile, sia a livello psicologico che tecnico, visto che il Genoa è abituato più della Fiorentina a questo tipo si lotte.

La squadra sembra aver mollato? Sì, a livello psicologico soprattutto. Dobbiamo tenere presente che parliamo della squadra più giovane del campionato, ma questo non può essere un alibi. Non si può arrivare all’ultima giornata in questa situazione.